Британские СМИ: «Саутгемптон» может быть продан

Китайский бизнесменвыставил на продажу 80% своих акций клуба. Таким образом, после их продажи, права на «святых» перейдут к новому владельцу.

По данным британских СМИ, предприниматель оценивает свою долю акций в 250 млн фунтов, что составляет примерно 285 млн евро.

Гао приобрел «Саутгемптон» в 2017 году. При этом бизнесмен не сильно тратиться на клуб, из-за чего не очень хорошо воспринимается местной публикой.

Календарь и таблица АПЛ

На данный момент Гао заинтересован выгодно продать свои акции в связи с тем, что «святые» слегка поднялись в турнирной таблице АПЛ. Команда занимает 14 место, хотя в начале сезона располагалась в зоне вылета. 0