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    • Смородская: Я раскрыла договорняк в российском футболе
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    Смородская: Я раскрыла договорняк в российском футболе

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    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что у нее были доказательства того, что матч чемпионата России между «Локомотивом» и «Анжи» (1:2) 27 мая 2011 года носил договорной характер.

    Ольга Смородская
    Ольга Смородская

    «Увольнение Красножана очень тяжело далось, это было одно из самых сложных решений.

    Были ли у меня доказательства по матчу "Локомотив" — "Анжи"? Да, были. Какие? Не скажу.

    Если бы у меня не было серьезных доказательств, совет директоров не разрешил бы уволить Красножана.

    На тот момент я очень давно была в спорте, с 2002 года. Поэтому я понимала, что прийти в РФС хоть сейчас, хоть тогда и сказать: "Какой кошмар творится", это смех.

    Все скажут: "Да с чего ты взяла, у нас все так прекрасно — судейство, график игр, все замечательно". Поэтому это смешно.

    А доказательства носили очень личный характер. Я предала их гласности там, где сидели люди, принимающие решения.

    Если бы я оставила эту ситуацию без внимания, это был бы сигнал для всех, что с клубом можно делать все что угодно. А так все поняли, что если будет договорняк, то я его раскрою.

    Я все видела во время игры. Выходя со стадиона, я не могла сдерживаться, я все видела», — рассказала Смородская в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

    Напомним, после матча «Локомотив» — «Анжи» главный тренер железнодорожников Юрий Красножан был уволен с формулировкой «за упущения в работе».

    По мнению Смородской, именно специалист был организатором поражения. 0

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