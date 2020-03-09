Смородская: Я раскрыла договорняк в российском футболе

«Увольнение Красножана очень тяжело далось, это было одно из самых сложных решений.
Были ли у меня доказательства по матчу "Локомотив" — "Анжи"? Да, были. Какие? Не скажу.
Если бы у меня не было серьезных доказательств, совет директоров не разрешил бы уволить Красножана.
На тот момент я очень давно была в спорте, с 2002 года. Поэтому я понимала, что прийти в РФС хоть сейчас, хоть тогда и сказать: "Какой кошмар творится", это смех.
Все скажут: "Да с чего ты взяла, у нас все так прекрасно — судейство, график игр, все замечательно". Поэтому это смешно.
А доказательства носили очень личный характер. Я предала их гласности там, где сидели люди, принимающие решения.
Если бы я оставила эту ситуацию без внимания, это был бы сигнал для всех, что с клубом можно делать все что угодно. А так все поняли, что если будет договорняк, то я его раскрою.
Я все видела во время игры. Выходя со стадиона, я не могла сдерживаться, я все видела», — рассказала Смородская в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».
Напомним, после матча «Локомотив» — «Анжи» главный тренер железнодорожников Юрий Красножан был уволен с формулировкой «за упущения в работе».
По мнению Смородской, именно специалист был организатором поражения. 0