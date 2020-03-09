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    «СКА-Хабаровск» одержал победу над «Мордовией»

    «Мордовия» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 2:3, обзор голов

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    В рамках 26-го тура первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» на выезде одержал победу над «Мордовией» — 3:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Армейцы» открыли счет на 9-й минуте усилиями Михаила Гащенкова. На 18-й минуте Константин Базелюк удвоил преимущество гостей. Еще через три минуты Артемий Малеев довел дело до разгрома.

    Хозяева сократили отставание за три минуты до перерыва, когда гол забил Игорь Климов.

    На 53-й минуте «СКА-Хабаровск» получил право на пробитие пенальти, который не реализовал Рамазан Гаджимурадов.

    «Мордовия» этим воспользовалась, и на 77-й минуте Рустем Мухаметшин сделал счет 2:3. Впрочем, на большее хозяев не хватило.

    В турнирной таблице ФНЛ «СКА-Хабаровск» занимает седьмое место (40 очков), а «Мордовия» — 19-е (19 очков). 0

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