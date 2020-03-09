Беленов: Ничья с чемпионом на выезде — это плюс нашей команде

Вратарь «Уфы»прокомментировал ничейный результат с(0:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Ничья с чемпионом на выезде — это плюс нашей команде. Мы проиграли первый матч в весенней части, хотя действовали довольно неплохо и могли рассчитывать на большее.

Думаю, что в плане настроя, ментальности это нам пойдет в плюс. Ребята старались, помогали мне, где-то я им помогал. Спасибо обороне, всей команде — играли в защите все вместе.

В первом тайме у нас было два хороших момента, где мы могли забивать. Если бы сделали это, неизвестно, как пошел бы матч.

Во втором тайме "Зенит" перестроился, выпустил свежих футболистов: вышел Азмун, вышел Саша Ерохин. Начали больше играть верхом, нам стало немного тяжелее.

Если бы у "Зенита" была простая игра, они бы не были чемпионами, не шли бы сейчас на первом месте. У них такой подбор футболистов: Дзюба хорошо играет головой, Ерохин, Азмун», — сказал Беленов «Матч ТВ».

Отметим, что 33-летний вратарь провел 100-й матч в карьере на ноль. Он вошел в клуб Льва Яшина.

«Уфа» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. Следующий матч башкирская команда проведет против ЦСКА в Москве 15 марта. 0