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    «Атлетико» поделил очки с «Севильей» в Мадриде

    «Атлетико» — «Севилья»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Севильей» (2:2) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче открыли гости — на 19-й минуте отличился Люк де Йонг. «Матрасники» отыгрались на 32-й минуте — Альваро Мората реализовал пенальти.

    Четыре минуты спустя гол Жоау Фелиша вывел «Атлетико» вперед. Но на 43-й минуте одинадцатиметровый был назначен уже в ворота хозяев — Лукас Окампос сравнял счет.

    Мадридский клуб идет на пятом месте в таблице Примеры, набрав 45 очков, а «Севилья» занимает третью строчку, имея в активе 47 очков.

    В следующем туре 15 марта «Атлетико» сыграет на выезде с «Атлетиком», а «Севилья» в тот же день примет «Бетис». 0

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