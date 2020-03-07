«Атлетико» — «Севилья»: счет матча 2:2, обзор голов

Мадридскийна своем поле сыграл вничью с(2:2) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче открыли гости — на 19-й минуте отличился Люк де Йонг. «Матрасники» отыгрались на 32-й минуте — Альваро Мората реализовал пенальти.

Четыре минуты спустя гол Жоау Фелиша вывел «Атлетико» вперед. Но на 43-й минуте одинадцатиметровый был назначен уже в ворота хозяев — Лукас Окампос сравнял счет.

Мадридский клуб идет на пятом месте в таблице Примеры, набрав 45 очков, а «Севилья» занимает третью строчку, имея в активе 47 очков.

В следующем туре 15 марта «Атлетико» сыграет на выезде с «Атлетиком», а «Севилья» в тот же день примет «Бетис». 0