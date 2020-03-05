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    Юран: Цель «Химок» — выход в еврокубки

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    Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу команды в матче 1/4 финала Кубка России с «Торпедо» (5:1).

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    «Победа — заслуга игроков. Они меня слышат и выполняют то, о чём я их прошу. Они выиграли, но были и ошибки. Самое главное для меня это самоотдача.

    Мы поменяли схему на сборах. Отрабатывали с тремя центральными защитниками потому, что команду покинул Филин.

    Его потеря ослабила команду, но я не мог его отпустить. У него горели глаза. Он хотел играть в РПЛ.

    Уже в следующей игре никакой эйфории не будет. Этот матч мы отложим на полку. Мы обыграли серьёзного соперника. Я не допущу состояния эйфории.

    Я человек амбициозный и на каждую игру мы будем выходить с такой самоотдачей. Если я или Полярус заметим попустительское отношения кого-то из игроков, этот игрок перестанет попадать в состав.

    Верю ли я в футбольного бога? Я ношу с самого начала сборов футболку с одним великим советским футболистом. Я не скажу с каким. Она и сейчас на мне. Покажу в конце сезона.

    Насчёт жёлтой карточки, которую я получил, то буду следить за собой. Когда я вижу, как футболисты получают по ногам, то вспоминаю, как сам из-за травмы мог остаться с хромотой.

    О выходе в еврокубки? Я максималист. Конечно, я буду стремиться побеждать в каждой игре. Наши цели: выход туда.

    Наша задача вернуть болельщика. В 2008 году при мне был полный стадион. Надеюсь, что на игру с "Томью" болельщиков придёт больше, чем сегодня. Повод мы дали.

    Обращаюсь к болельщикам. Когда вы гоните на руководство, это относится и ко мне. Если по делу, обгадились, то вопросов нет», — передаёт слова Юрана «Чемпионат». 0

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