Тренер «Торпедо»: Сегодня мы разочаровали и болельщиков, и себя

Николай Савичев
«Торпедо»
«Готовились. Знали, что будет тяжёлая игра. Сегодня были хуже "Химок" во всех компонентах игры. Соперник быстрее перестраивался, почти все единоборства мы проигрывали.
Вся команда плохо сыграла. Будем разбираться. Хочу поздравить соперника с выходом в полуфинал Кубка России.
Пять новичков в старте? Мы создали конкуренцию внутри команды, которой не было в прошлой части сезона. Новички усилили команду.
Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку. Сегодня мы разочаровали их и себя», — передаёт слова Савичева «Чемпионат». 0