Тренер «Торпедо»: Сегодня мы разочаровали и болельщиков, и себя

Главный тренер «Торпедо»прокомментировал вылет команды из Кубка России по итогам разгромного поражения в четвертьфинальном матче с(1:5).

«Готовились. Знали, что будет тяжёлая игра. Сегодня были хуже "Химок" во всех компонентах игры. Соперник быстрее перестраивался, почти все единоборства мы проигрывали.

Вся команда плохо сыграла. Будем разбираться. Хочу поздравить соперника с выходом в полуфинал Кубка России.

Пять новичков в старте? Мы создали конкуренцию внутри команды, которой не было в прошлой части сезона. Новички усилили команду.

Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку. Сегодня мы разочаровали их и себя», — передаёт слова Савичева «Чемпионат». 0