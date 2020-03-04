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    «Бавария» обыграла «Шальке» и прошла в полуфинал Кубка Германии

    «Шальке» — «Бавария»: счет 0:1, обзор голов

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Шальке 04 Бавария
    В матче 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» на выезде обыграла «Шальке» со счетом 0:1.

    Футболисты «Баварии»
    Футболисты «Баварии»

    Единственный мяч в игре был забит на 40 минуте. Автором победного гола стал Джошуа Киммих.

    Беспроигрышная серия гостей продолжается. «Бавария» не проигрывает уже 10 матчей, выиграв 9 из них.

    Кубок Германии. 1/4
    «Шальке» — «Бавария» — 0:1
    Гол: 0:1 — 40 Киммих«Шальке»: Шуберт, Очипка, Настасич, Беккер, Кенни, Бужеляб (Раман, 64), Маккенни, Матондо (Кутуджу, 83), Шопф, Тодибо, Бургшталлер«Бавария»: Нойер, Алаба, Павар, Киммих, Дэвис, Коутиньо, Горетцка, Алькантара, Гнабри, Толиссо, МюллерПредупреждения: Бургшталлер (66), Настасич (66)
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