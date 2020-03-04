«Шальке» — «Бавария»: счет 0:1, обзор голов

В матче 1/4 финала Кубка Германии» на выезде обыграласо счетом 0:1.

Единственный мяч в игре был забит на 40 минуте. Автором победного гола стал Джошуа Киммих.

Беспроигрышная серия гостей продолжается. «Бавария» не проигрывает уже 10 матчей, выиграв 9 из них.