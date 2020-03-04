«Шальке» — «Бавария»: счет 0:1, обзор голов

Футболисты «Баварии»
«Бавария»
Единственный мяч в игре был забит на 40 минуте. Автором победного гола стал Джошуа Киммих.
Беспроигрышная серия гостей продолжается. «Бавария» не проигрывает уже 10 матчей, выиграв 9 из них.
Кубок Германии. 1/4
«Шальке» — «Бавария» — 0:1
Гол: 0:1 — 40 Киммих«Шальке»: Шуберт, Очипка, Настасич, Беккер, Кенни, Бужеляб (Раман, 64), Маккенни, Матондо (Кутуджу, 83), Шопф, Тодибо, Бургшталлер«Бавария»: Нойер, Алаба, Павар, Киммих, Дэвис, Коутиньо, Горетцка, Алькантара, Гнабри, Толиссо, МюллерПредупреждения: Бургшталлер (66), Настасич (66)