«Сочи» — «Арсенал»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составына матч 20-го тура чемпионата России.

В атаке сочинцев дебютирует арендованный у «Зенита» Александр Кокорин. Для экс-форварда сборной России игра станет первой с октября 2018 года.

Другой звездный новичок «Сочи» — чемпион мира-2018 Адиль Рами — не попал в заявку.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Новосельцев, Калугин, Мевля, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

Запасные: Заболотный, Маргасов, Шакуро, Миладинович, Полоз, Лагатор, Бахтияров, Заболотный, Карапетян.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Хагуш, Денисов, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, Кангва, Ковалев, Аджоев, Кангва, Минаев.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Сочи». Коэффициент на его победу — 2.43, на успех «Арсенала» — 3.32, на ничью — 3.22.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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