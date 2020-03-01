«Сочи» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч РПЛ 1 марта 2020 года

1 марта в 19:00 начнется первый поединок весенней части РПЛ — «Сочи» примет «Арсенал» на стадионе «Фишт» в рамках 20 тура. Прогноз на «Сочи» — «Арсенал».

«Сочи»

Команда находится на дне турнирной таблицы с 15 очками. Пока что ей нужно набрать 6 очков, чтобы выбраться из зоны вылета. Однако в РПЛ «Сочи» побеждал только трижды в 18 матчах.

Хозяева провели насыщенную зимнюю подготовку. В перерыве «Сочи» провел 9 товарищеских встреч. Выиграть удалось в двух, в одной было поражение. В прошлых двух играх «синие» обыграли московское «Динамо» и «Астану» с одинаковым результатом 3:1. Также можно отметить ничью с «Ахматом» (2:2) и БАТЭ (1:1).

Клуб оформил деве неплохие сделки. Состав пополнил Александр Кокорин, перешедший на правах аренды из «Зенита». Также был подписан защитник Адиль Рами.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что в РПЛ «Сочи» сыграл вничью в двух последних матчах — с «Рубином» и «Уфой» (1:1).

«Арсенал»

Гости находятся выше. Они на 6 месте с 25 очками. Первую часть сезона «Арсенал» завершил на мажорной ноте. «Канониры» обыграли на выезде ЦСКА (0:1) и разгромили дома «Локомотив» со счетом 4:0.

На выезде в РПЛ клуб не проигрывает уже три поединка — 2 победы и одна ничья. Кроме ЦСКА был повержен «Спартак» с аналогичным счетом и была расписана мировая с «Ахматом» (1:1).

Добавим, что в трех выездных играх «оружейников» подряд тотал был меньше 2.5. Кроме того, можно отметить, что «Арсенал» редко играет вничью. Всего 4 ничьи в 19 матчах первенства добывала команда.

Подготовку к сезону «Арсенал» закончил победой над «Ордабасы» и «Аланией» (2:0), а также ничьей с «Астаной» (1:1).

Прогноз и ставки

2.28 и 3.50 — коэффициенты на победу «Сочи» и «Арсенала» соответственно. На ничью предлагается цифра 3.25.

В первом круге «Сочи» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1. Судя по последним результатам в контрольных матчах, команды находятся в хорошей форме. Стоит ожидать борьбы за три очка. Все-таки «курортники» будут спасаться от вылета, а гости постараются пободаться за еврокубковое место.

Предлагаем поставить на то, что «Арсенал» выиграет в один мяч или будет ничья. Коэффициент составляет 1.99. 0