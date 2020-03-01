Капитан «Шальке» выбыл из строя до конца сезона

Капитан «Шальке»выбыл из строя до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний футболист получил серьезную травму на тренировке. Врачи диагностировали у него разрыв сухожилия в области приводящих мышц бедра.

Также на тренировке травму пальца получил полузащитник Суат Сердар, который точно не сможет помочь «Шальке» в матче 1/4 финала Кубка Германии с мюнхенской «Баварией» 3 марта.

Еще один футболист «Шальке» Озан Кабак получил тяжелый ушиб таза в матче с «Кельном», в котором он был заменен на 29-й минуте, и также пропустит игру с «Баварией». 0