Черевченко: «Сочи» не реализовал свои моменты, мы реализовали

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в 20-м туре чемпионата России.

Туляки забили победный мяч в добавленное время, оба гола на счету Евгения Луценко.

33-летний форвард делает дубль во второй игре РПЛ подряд — в декабре он забил два мяча «Локомотиву» (4:0).

«Положительные эмоции. Хорошо, что так случилось. "Сочи" не реализовал свои моменты, мы реализовали.

Гол в начале игры нам помог, но после этого "Сочи" хорошие моменты создавал. Саша Кокорин простил в первом тайме. Побеждает тот, кто был лучше на поле.

Луценко сделал второй дубль подряд. Ничего не делал с ним, он сам много поработал на сборах. Только рад за него», — сказал Черевченко в эфире «Матч премьер». 0