Семак: Через центр было проходить сложно. Поэтому пытались сконцентрироваться на флангах

В 20 туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0). Сергей Семак высказался по этому результату.

«Тяжелая игра. Накала было много, моментов мало. В первом тайме играли хуже, много ошибались. У "Локо" была возможность убегать в контратаки. После перерыва у нас было не так много моментов, и мы не смогли воплотить их в гол. Наверное, справедливый результат. Хотели победить, но не получилось.

Сложно объяснить, почему игроки ошибались в простых ситуациях. Наверное, напряжение матча давило. Мы старались играть более сложно. Но в футболе это не всегда хорошо.

Что касается Малкома, то он почти полгода не играл. Сегодня Малком двигался хорошо. Конечно, он будет прибавлять и создавать больше остроты. Не надо забывать, что мы играли против одной из лучших команд чемпионата. Поэтому было сложно.

По поводу игры Ерохина в атаке. Если бы могли выпустить Ригони, выпустили бы его. А так у нас выбора не было. Ерохин здорово двигался. Но к сожалению, он плохо распорядился теми моментами, которые у него были.

Мы играли против команды, которая оборонялась низко. Через центр было проходить сложно. Поэтому пытались сконцентрироваться на флангах. Чтобы растащить плотные редуты игроков "Локо", которые оборонялись хорошо», — цитирует Семака Sport24. 0