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    Парфенов: Могли выиграть 2:0, но и у ЦСКА были хорошие моменты

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    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал результат матча с московским ЦСКА (1:1) в 20-м туре РПЛ.

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    «Могли выиграть 2:0, но и у ЦСКА были хорошие моменты. Нам надо терпеть до конца, каким бы ни был соперник, и не допускать ошибки, как в случае с голом Фернандеса.

    Наши предыдущие матчи здесь получались яркими и открытыми, но счет для нас был не очень. Мы постарались сыграть более организованно.

    Упущенный момент в конце встречи? Егорычев переживает, что не забил в конце. Делал все по игре. Если б забил — никто бы ему слова не сказал.

    Раз не забил, приходится говорить о других вариантах — что мог отдать Погребняку, например. В любом случае, мы его поддержим — жизнь на это моменте не заканчивается», — цитирует специалиста Sportbox.ru.

    После этой встречи ЦСКА занимает 2-е место в таблице, набрав 35 очков. В активе «Урала» — 25 очков и 6-я позиция. 0

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