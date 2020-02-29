«Динамо» — «Спартак»: счет матча 0:2, обзор голов

Московскоепотерпело домашнее поражение от столичного(0:2) в матче 20-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 29-й минуте открыли гости. Спартаковцы совершили отбор в центре поля и провели быструю атаку. Соболев зацепился за мяч и сделал передачу в штрафную, Бакаев красиво качнул защитника и хлёстко пробил в нижний угол.

А на 62-й минуте Зобнин вошёл в штрафную «Динамо», получил обратную передачу от Бакаева, сместился к центру и пробил в дальний нижний угол.

«Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ. В его активе 25 очков. У «Динамо» — 24 очка и 10-я строчка.

Следующий матч команда Доменико Тедеско проведет 9 марта. В этот день столичный клуб примет «Краснодар», а бело-голубые двумя днями ранее сразятся с «Тамбовом».