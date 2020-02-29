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    «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» в столичном дерби

    «Динамо» — «Спартак»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Московское «Динамо» потерпело домашнее поражение от столичного «Спартака» (0:2) в матче 20-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 29-й минуте открыли гости. Спартаковцы совершили отбор в центре поля и провели быструю атаку. Соболев зацепился за мяч и сделал передачу в штрафную, Бакаев красиво качнул защитника и хлёстко пробил в нижний угол.

    А на 62-й минуте Зобнин вошёл в штрафную «Динамо», получил обратную передачу от Бакаева, сместился к центру и пробил в дальний нижний угол.

    «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ. В его активе 25 очков. У «Динамо» — 24 очка и 10-я строчка.

    Следующий матч команда Доменико Тедеско проведет 9 марта. В этот день столичный клуб примет «Краснодар», а бело-голубые двумя днями ранее сразятся с «Тамбовом».

    РПЛ. 20-й тур
    «Динамо» — «Спартак» — 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 29 Бакаев, 0:2 — 62 Зобнин«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Шуньич, Скопинцев, Хильемарк (Каборе, 80), Нойштедтер, Шиманьски (Комличенко, 56), Рыков, Игбоун (Филипп, 80), Н«Жи«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Зобнин, Крал, Бакаев (Тил, 72), Кутепов, Соболев (Ларссон, 83), ПонсеПредупреждения: Шуньич (64), Рыков (67)
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