«Мальме» — «Вольфсбург»: счет матча 0:3, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет на 41-й минуте открыл хорватский хавбек гостей Йосип Брекало. На 65-й минуте защитник Янник Герардт удвоил преимущество «волков», а победную точку на 69-й минуте поставил бразильский нападающий Жоао Виктор.
В первом матче «Вольфсбург» выиграл со счетом 2:1. Благодаря этому он по сумме двух встреч вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Соперник немцев по 1/8 финала станет известен после жеребьевки, которая состоится 28 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи
«Мальме» (Швеция) — «Вольфсбург» (Германия) — 0:3 (0:1)
Голы: Брекало, 41 (0:1). Герхардт, 65 (0:2). Жуан Виктор, 69 (0:3)«Мальме»: Далин, Сафари, Бенгтссон (Нильсен, 76), Ахмедходжич, Рикс, Кристиансен, Левицки, Баширу, Налич (Бергет, 56), Телин, Антонссон«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Паулу Отавиу, Мехмеди, Арнольд, Штеффен, Герхардт, Шлагер (Жуан Виктор, 59), Брекало (Клаус, 79), Вегхорст (Гинчек, 70)Предупреждения: Рикс, 5. Брукс, 84