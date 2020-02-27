«Мальме» — «Вольфсбург»: счет матча 0:3, обзор голов

Шведскийпотерпел домашнее поражение от немецкого(0:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Счет на 41-й минуте открыл хорватский хавбек гостей Йосип Брекало. На 65-й минуте защитник Янник Герардт удвоил преимущество «волков», а победную точку на 69-й минуте поставил бразильский нападающий Жоао Виктор.

В первом матче «Вольфсбург» выиграл со счетом 2:1. Благодаря этому он по сумме двух встреч вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Соперник немцев по 1/8 финала станет известен после жеребьевки, которая состоится 28 февраля.