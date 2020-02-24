Киммих: Мы хотим показать, что можем соперничать с АПЛ

Полузащитник «Баварии»поделился ожиданиями от выездного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

«В "Челси" много интересных игроков, хорошая смесь молодости и опыта. Они идут четвертыми [в премьер-лиге], но в этом сезоне у них много взлетов и падений. Ожидаю, что будет хорошая атмосфера. Мы хотим сыграть уверенно.

В прошлом сезоне премьер-лига явно доминировала на международной арене. Мы хотим показать, что можем с ней соперничать. На прошлой неделе другие немецкие клубы выступили здорово.

Конечно, выиграть Лигу чемпионов — это заветная мечта. У нас все для этого есть, только надо играть увереннее, чем против "Ливерпуля" в прошлом году», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0