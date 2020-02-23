«Хетафе» — «Севилья»: счет матча 0:3, обзор голов

Лукас Окампос
laliga.com
Встреча, которая прошла на «Колисеум Альфонсо Перес», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Андалузская команда вышла вперед на 43-й минуте благодаря голу Лукаса Окампоса. На 67-й минуте Фернандо забил второй мяч. Победную точку поставил Жюль Кунде, отличившийся на 75-й минуте.
Примера. 25-й тур
«Хетафе» — «Севилья» — 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 — 43 Окампос, 0:2 — 67 Фернандо, 0:3 — 75 Кунде«Хетафе»: Сория, Ньом (Кенеди, 71), Чема Родригес, Суарес, Кукурелья, Этебо (Арамбарри, 58), Максимович, Джене, Оливера, Молина, Дейверсон (Анхель Родригес, 46)«Севилья»: Вацлик (Буну, 46), Диего Карлос, Навас, Кунде, Регилон, Фернандо (Оливер Торрес, 78), Жордан, Сусо (Серджи Гомес, 72), Гудель, Окампос, де ЙонгПредупреждения: Кукурелья (31), Этебо (34), Ньом (35), Регилон (35), Кунде (56), Молина (59), Джене (62), Чема Родригес (86), Максимович (90+2), Навас (90+3)
В турнирной таблице Примеры «Севилья» занимает третье место (43 очка), а «Хетафе» — четвертое (42 очка). 0