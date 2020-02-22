«Вердер» — «Боруссия» Д: счет матча 0:2, обзор голов

Дортмундскаяодержала гостевую победу над бременским(2:0) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.

Счет в матче был открыт на 52-й минуте. После прострела слева удар Холанна заблокировали соперники. А вот угловой с исполнении Санчо принёс успех гостям. Мяч опустился на ногу Дана-Акселя Загаду на линии вратарской площади, а после отправился в ворота.

А на 66-й минуте Хакими справа ворвался в штрафную площадь «Вердера» и прострелил на Холанна. Эрлинг в касание пробил точно в ближний угол.

«Боруссия» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» остался на предпоследнем месте. 0