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    Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер», Холанн снова забил

    «Вердер» — «Боруссия» Д: счет матча 0:2, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» одержала гостевую победу над бременским «Вердером» (2:0) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 52-й минуте. После прострела слева удар Холанна заблокировали соперники. А вот угловой с исполнении Санчо принёс успех гостям. Мяч опустился на ногу Дана-Акселя Загаду на линии вратарской площади, а после отправился в ворота.

    А на 66-й минуте Хакими справа ворвался в штрафную площадь «Вердера» и прострелил на Холанна. Эрлинг в касание пробил точно в ближний угол.

    «Боруссия» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» остался на предпоследнем месте. 0

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