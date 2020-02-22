ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин БрейтуэйтСтранный трансфер «Барселоны». Брейтуэйт готов дать то, чего не хватает чемпионам
  • 18:08
    • Франция выиграла мужскую эстафету на ЧМ по биатлону, Россия — четвертая
  • 20:08
    • «Сочи» победил «Торпедо» и сохранил шансы на плей-офф
  • 19:56
    • «Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер
  • 19:27
    • Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер», Холанн снова забил
  • 17:21
    • «Челси» удержался на четвертом месте в АПЛ, обыграв «Тоттенхэм»
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» победили «Торпедо»

    «Крылья Советов» — «Торпедо»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Крылья Советов Торпедо РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Самарские «Крылья Советов» обыграли московское «Торпедо» (2:0) в товарищеском матче на тренировочных сборах.

    «Крылья Советов»
    «Крылья Советов»

    Мячами в составе победителей отметились Деян Радонич и Срджан Мияйлович.

    Голкипер самарской команды Евгений Фролов во второй половине игры смог взять пенальти.

    В первом товарищеском матче в субботу 22 февраля «Крылья» уступили (0:2) «Стремсгодсету».

    В текущем розыгрыше чемпионата России «Крылья Советов» занимают 15-ю позицию в турнирной таблице РПЛ.

    Контрольный матч
    «Крылья Советов» — «Торпедо» (Москва) — 2:0
    Голы: 9 Радонич, 54'; 20 Мияйлович, 76'Нереализованный пенальти: 7 Рязанцев, 74' (вратарь)«Крылья Советов»: 3 9 Фролов, 35 Зеффан, 3 Чернов, 50 Карпов, 23 Комбаров, 20 Мияйлович, 40 Тимофеев, 11 Попович (30 Иванов, 46'), 17 Зиньковский, 10 Терехов (77 Кабутов, 30') (8 Гацкан, 60'), 9 Радонич«Торпедо» (Москва): 74 Филиппов, 16 Шоркин, 47 Божин, 52 Нетфуллин, 27 Адаев, 72 Гордюшенко, 7 Рязанцев, 44 Самсонов (28 Магаль, 72') 10 Лебеденко (11 Кертанов, 60'), 33 Сергеев, 79 Руденко (20 Галоян, 80')
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Гонка за Лигу чемпионов в АПЛ. Кто фаворит?
  • Вчера в 21:33
    •
  • Прогноз
  • «Лестер» — «Манчестер Сити»
  • 1.63
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Против «Сити» «Лестер» сыграет максимально осторожно
  • «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Забьет ли СПАЛ «Ювентусу»?
  • СПАЛ — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • «Фиорентина» — «Милан»: будет ли ничья?
  • «Фиорентина» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Два очка Панарина, 29 сэйвов Шестеркина и передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля 08:340
  • 14:33
    • «Сочи» объявил о приобретении Рами
  • 09:46
    • Итальянская полиция проводит обыски в отеле российских биатлонистов
  • 11:15
    • Логинов прокомментировал ситуацию с обысками
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Гонка за Лигу чемпионов в АПЛ. Кто фаворит?«Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или даже «Эвертон»? Вчера в 21:330
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отыграется на «Бордо» за поражение в Дортмунде?
  • 3.05
    •
  • 20:29
    • «Крылья Советов» победили «Торпедо»
  • 20:14
    • «Витязь» уступил «Северстали», но вышел в плей-офф
  • 19:49
    • Хет-трик Сигурдссона принес ЦСКА победу над «Уфой»
    Ромелу Лукаку Футбол Лукаку приблизился к Ширеру и другие события Лиги ЕвропыВо втором по значимости клубном турнире Европы прошли первые матчи 1/16 финала Вчера в 13:370
  • 09:33
    • Панарин превзошел рекорд Мессье и Гретцки
  • 19:08
    • «Удинезе» упустил победу над «Болоньей»
  • 18:58
    • Драчев: Идет проверка по письму антидопингового менеджера IBU
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.80
  • Прогноз на матч СПАЛ — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.35
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шальке — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Дижон — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леванте — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Аризона — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Уайлдер — Фьюри
  • Бокс
  • Завтра в 07:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие