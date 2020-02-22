«Крылья Советов» — «Торпедо»: счет матча 2:0, обзор голов

«Крылья Советов»
«Крылья Советов»
Мячами в составе победителей отметились Деян Радонич и Срджан Мияйлович.
Голкипер самарской команды Евгений Фролов во второй половине игры смог взять пенальти.
В первом товарищеском матче в субботу 22 февраля «Крылья» уступили (0:2) «Стремсгодсету».
В текущем розыгрыше чемпионата России «Крылья Советов» занимают 15-ю позицию в турнирной таблице РПЛ.
Контрольный матч
«Крылья Советов» — «Торпедо» (Москва) — 2:0
Голы: 9 Радонич, 54'; 20 Мияйлович, 76'Нереализованный пенальти: 7 Рязанцев, 74' (вратарь)«Крылья Советов»: 3 9 Фролов, 35 Зеффан, 3 Чернов, 50 Карпов, 23 Комбаров, 20 Мияйлович, 40 Тимофеев, 11 Попович (30 Иванов, 46'), 17 Зиньковский, 10 Терехов (77 Кабутов, 30') (8 Гацкан, 60'), 9 Радонич«Торпедо» (Москва): 74 Филиппов, 16 Шоркин, 47 Божин, 52 Нетфуллин, 27 Адаев, 72 Гордюшенко, 7 Рязанцев, 44 Самсонов (28 Магаль, 72') 10 Лебеденко (11 Кертанов, 60'), 33 Сергеев, 79 Руденко (20 Галоян, 80')