«АЗ Алкмар» — ЛАСК: счет 1:1, обзор голов

сыграл вничью с(1:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Марко Рагуж на 26 минуте получил мяч в штрафной после броска из-за боковой и пробил по воротам. Гол вышел по причине неразберихи в штрафной площади, а при ударе мяч срикошетил и помешал вратарю правильно среагировать на полет снаряда.

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На 86 минуте АЗ спас пенальти, который реализовал Тён Копмейнерс.