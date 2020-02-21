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    АЗ спасся в матче с ЛАСКом

    «АЗ Алкмар» — ЛАСК: счет 1:1, обзор голов

    Футбол Лига Европы АЗ Алкмар ЛАСК Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    «АЗ Алкмар» сыграл вничью с ЛАСКом (1:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Марко Рагуж на 26 минуте получил мяч в штрафной после броска из-за боковой и пробил по воротам. Гол вышел по причине неразберихи в штрафной площади, а при ударе мяч срикошетил и помешал вратарю правильно среагировать на полет снаряда.

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    На 86 минуте АЗ спас пенальти, который реализовал Тён Копмейнерс.

    Лига Европы. 1/16
    «АЗ Алкмар» — ЛАСК — 1:1
    Голы: 0:1 — 26 Рагуж, 1:1 — 86, пенальти Копмейнерс«АЗ Алкмар»: Бизот, Леувин, Вейндал, Свенссон, Копмейнерс, Эвьен (Сугавара, 73), Класи, Идрисси (Дрейф, 81), де Вит, Стенгс, БоадюЛАСК: Шлагер, Траунер, Филипович, Визингер, Ранфтль, Михорль, Реннер (Поцман, 56), Фризер (Балич, 76), Холланд, Гойгингер, Рагуж (Клаусс, 56)Предупреждения: Реннер (29), Стенгс (31), Боадю (34), Филипович (42), де Вит (70), Холланд (86)
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