«АЗ Алкмар» — ЛАСК: счет 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
«АЗ Алкмар»
Марко Рагуж на 26 минуте получил мяч в штрафной после броска из-за боковой и пробил по воротам. Гол вышел по причине неразберихи в штрафной площади, а при ударе мяч срикошетил и помешал вратарю правильно среагировать на полет снаряда.
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На 86 минуте АЗ спас пенальти, который реализовал Тён Копмейнерс.
Лига Европы. 1/16
«АЗ Алкмар» — ЛАСК — 1:1
Голы: 0:1 — 26 Рагуж, 1:1 — 86, пенальти Копмейнерс«АЗ Алкмар»: Бизот, Леувин, Вейндал, Свенссон, Копмейнерс, Эвьен (Сугавара, 73), Класи, Идрисси (Дрейф, 81), де Вит, Стенгс, БоадюЛАСК: Шлагер, Траунер, Филипович, Визингер, Ранфтль, Михорль, Реннер (Поцман, 56), Фризер (Балич, 76), Холланд, Гойгингер, Рагуж (Клаусс, 56)Предупреждения: Реннер (29), Стенгс (31), Боадю (34), Филипович (42), де Вит (70), Холланд (86)