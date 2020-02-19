Лодыгин не боится конкуренции в «Арсенале»

Вратарь «Арсенала»прокомментировал свой переезд в Тулу.

«Честно скажу, если бы год назад мне задали вопрос о возвращении в Россию, мои эмоции были бы не такими положительными. Я очень рад, что возвращаюсь в Премьер-лигу. Хочу сказать спасибо руководству тульского "Арсенала" и тренерскому штабу за возможность вернуться в Россию.

Ребята приняли хорошо, прошел традиционный коридор. Пожалуй, один из самых жестких, получил несколько дружеских пинков. В команде хорошая атмосфера, я себя не чувствую чужим. Это приятно. Все хорошо, погода прекрасная, нужно только работать и получать удовольствие от тренировок.

В каждой команде, где я играл, всегда была конкуренция. Никогда не было явного первого номера или я этого просто не чувствовал. Всегда работал только с одной целью — улучшить свою игру и принести пользу команде.

Возможно, это даже неправильно думать и рассуждать, кто в команде является первым номером. Никогда не знаешь, что произойдет завтра. Ты должен всегда быть готов ко всему и должен работать как первый номер. Собственно, это должны делать все», — приводит слова Лодыгина официальный сайт тульского «Арсенала». 0