«Аталанта» — «Валенсия»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

объявили составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Встреча пройдет в Милане и начнется в 23:00 по московскому времени. Главным судьей будет Майкл Оливер из Англии.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Пашалич, Фройлер, Гозенс, Иличич, Гомес.

Запасные: Спортьелло, Кальдара, Тамез, Муриэль, Малиновский, Кастань, Сапата.

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Мангала, Диакаби, Гайя, Ферран Торрес, Парехо, Кондогбья, Солер, Гонсалу Гедеш, Макси Гомес.

Запасные: Силлессен, Коррейа, Хауме Коста, Гамейро, Черышев, Рубен Сорбино, Гутьеррес.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Аталанте». Коэффициент на ее победу — 1,65, тогда как на успех «Валенсии» — 6,20. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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