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    «Сельта» отняла очки у «Реала», Смолов забил гол

    «Реал» — «Сельта»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» в домашнем матче 24-го тура испанской Примеры.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    Встреча, которая прошла на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 2:2.

    Команда из Виго вышла вперед уже на 7-й минуте. Яго Аспас из глубины сделал зрячий пас на ход Федору Смолову, который уверенно реализовал выход один на один с вратарем, низом пробив точно в угол.

    «Сливочные» отыгрались на 52-й минуте. Марсело выполнил прострел с левого фланга, а Тони Кроос нанес результативный удар в касание.

    На 65-й минуте отличился Серхио Рамос, реализовавший пенальти, который заработал Эден Азар.

    И все же последнее слово осталось за галисийцами. На 86-й минуте Денис Суарес сделал пас в чужую штрафую, где мгновенно ворота Тибо Куртуа поразил Сантьяго Лоренсо.

    Примера. 24-й тур
    «Реал» — «Сельта» — 2:2 (0:1)
    Голы: Смолов, 7 (0:1). Кроос, 52 (1:1). Серхио Рамос, 65 — с пенальти (2:1). Мина, 86 (2:2)«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Вальверде, Каземиру, Кроос (Модрич, 81), Бэйл (Менди, 84), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 73)«Сельта»: Предупреждения: Оласа, 57. Бэйл, 72. Карвахаль, 74. Окай Йокушлу, 76. Бланко, Айду, Мурильо, Араухо, Васкес (Систо, 55), Окай Йокушлу, Рафинья, Брадарич (Мина, 83), Оласа, Аспас, Смолов (Суарес, 70)Предупреждения: Оласа, 57. Бэйл, 72. Карвахаль, 74. Окай Йокушлу, 76

    В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает первое место (53 очка), а «Сельта» — 17-е (21 очко). 0

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