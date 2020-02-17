«Реал» — «Сельта»: счет матча 2:2, обзор голов

Встреча, которая прошла на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 2:2.
Команда из Виго вышла вперед уже на 7-й минуте. Яго Аспас из глубины сделал зрячий пас на ход Федору Смолову, который уверенно реализовал выход один на один с вратарем, низом пробив точно в угол.
«Сливочные» отыгрались на 52-й минуте. Марсело выполнил прострел с левого фланга, а Тони Кроос нанес результативный удар в касание.
На 65-й минуте отличился Серхио Рамос, реализовавший пенальти, который заработал Эден Азар.
И все же последнее слово осталось за галисийцами. На 86-й минуте Денис Суарес сделал пас в чужую штрафую, где мгновенно ворота Тибо Куртуа поразил Сантьяго Лоренсо.
В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает первое место (53 очка), а «Сельта» — 17-е (21 очко). 0