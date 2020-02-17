«Реал» — «Сельта»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче 24-го тура испанской Примеры.

Федор Смолов laliga.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Встреча, которая прошла на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 2:2.

Команда из Виго вышла вперед уже на 7-й минуте. Яго Аспас из глубины сделал зрячий пас на ход Федору Смолову, который уверенно реализовал выход один на один с вратарем, низом пробив точно в угол.

«Сливочные» отыгрались на 52-й минуте. Марсело выполнил прострел с левого фланга, а Тони Кроос нанес результативный удар в касание.

На 65-й минуте отличился Серхио Рамос, реализовавший пенальти, который заработал Эден Азар.

И все же последнее слово осталось за галисийцами. На 86-й минуте Денис Суарес сделал пас в чужую штрафую, где мгновенно ворота Тибо Куртуа поразил Сантьяго Лоренсо.

Примера. 24-й тур «Реал» — «Сельта» — 2:2 (0:1) Голы: Смолов, 7 (0:1). Кроос, 52 (1:1). Серхио Рамос, 65 — с пенальти (2:1). Мина, 86 (2:2)«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Вальверде, Каземиру, Кроос (Модрич, 81), Бэйл (Менди, 84), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 73)«Сельта»: Предупреждения: Оласа, 57. Бэйл, 72. Карвахаль, 74. Окай Йокушлу, 76. Бланко, Айду, Мурильо, Араухо, Васкес (Систо, 55), Окай Йокушлу, Рафинья, Брадарич (Мина, 83), Оласа, Аспас, Смолов (Суарес, 70)Предупреждения: Оласа, 57. Бэйл, 72. Карвахаль, 74. Окай Йокушлу, 76

В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает первое место (53 очка), а «Сельта» — 17-е (21 очко). 0