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    «Арсеналу» интересен защитник «Аякса»

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    Лондонский «Арсенал» интересуется защитником «Аякса» Дэйли Блиндом, сообщает The Athletic.

    Дэйли Блинд
    Дэйли Блинд

    По информации издания, «канониры» хотят узнать, насколько высока возможность вернуть 29-летнего голландца в чемпионат Англии. В период с лета 2014 года по лето 2018 года Блинд выступал за другой клуб АПЛ, «Манчестер Юнайтед».

    Источник сообщает, что по контракту с «Аяксом» у защитника установлена невысокая сумма в пункте о выкупе.

    В сезоне-2019/20 Блинд провел за «Аякс» 28 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

    29-летний голландец пропустил два месяца из-за миокардита и вернулся на поле 12 февраля в кубковом матче против «Витесса» (3:0). 0

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