«Арсеналу» интересен защитник «Аякса»

интересуется защитником, сообщает The Athletic.

По информации издания, «канониры» хотят узнать, насколько высока возможность вернуть 29-летнего голландца в чемпионат Англии. В период с лета 2014 года по лето 2018 года Блинд выступал за другой клуб АПЛ, «Манчестер Юнайтед».

Источник сообщает, что по контракту с «Аяксом» у защитника установлена невысокая сумма в пункте о выкупе.

В сезоне-2019/20 Блинд провел за «Аякс» 28 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

29-летний голландец пропустил два месяца из-за миокардита и вернулся на поле 12 февраля в кубковом матче против «Витесса» (3:0). 0