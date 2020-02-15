«Уфа» определилась с соперниками на заключительном сборе

16 февраляначнет проводить заключительный зимний сбор. Очередной сбор состоится в Бенидорме (Испания).

Вадим Евсеев ФК «Уфа» 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Подопечные Вадима Евсеева в Испании проведут три контрольные встречи. 18 февраля уфимцы сыграют со швейцарским клубом «Рапперсвиль». 22-го у «Уфы» запланирован товарищеский матч с московским ЦСКА.

Уже на следующий день клуб из Башкирии встретится с китайским «Далянь Ифан».

«Уфа» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Вадима Евсеева набрали 25 очков в 19 матчах. В следующем туре РПЛ уфимский клуб 1 марта в Краснодаре встретится с «Краснодаром». 0