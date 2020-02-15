Неймар разозлил ПСЖ поездкой в Германию

Руководство французскогов очередной раз выразило недовольство поведением бразильского форварда, сообщает AS.

На этот раз 28-летний игрок съездил в Дюссельдорф, чтобы принять участие в рекламной фотосессии одного из брендов одежды.

Сейчас бразилец травмирован, и руководство парижского клуба надеялось, что Неймар приложит максимум усилий, чтобы восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который пройдет во вторник, 18 февраля, а не будет тратить силы на нефутбольные мероприятия.

Тем не менее, никаких санкций клуб по отношению к игроку применять не будет.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Неймар провел за «Пари Сен-Жермен» 14 матчей и забил 13 мячей. 0