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    Неймар разозлил ПСЖ поездкой в Германию

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    Руководство французского «Пари Сен-Жермен» в очередной раз выразило недовольство поведением бразильского форварда Неймара, сообщает AS.

    Неймар
    Неймар

    На этот раз 28-летний игрок съездил в Дюссельдорф, чтобы принять участие в рекламной фотосессии одного из брендов одежды.

    Сейчас бразилец травмирован, и руководство парижского клуба надеялось, что Неймар приложит максимум усилий, чтобы восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который пройдет во вторник, 18 февраля, а не будет тратить силы на нефутбольные мероприятия.

    Тем не менее, никаких санкций клуб по отношению к игроку применять не будет.

    В текущем розыгрыше чемпионата Франции Неймар провел за «Пари Сен-Жермен» 14 матчей и забил 13 мячей. 0

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