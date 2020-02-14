«Манчестер Сити» на два года отстранен от участия в еврокубках

(УЕФА) отстранил английский клубна два года от участия в еврокубках.

Помимо отстранения на два года, английский клуб оштрафован на 30 миллионов евро.

Напомним, что в мае 2019 года УЕФА сообщал, что дело «Манчестер Сити» по возможному нарушению финансового fair play передано в судебную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB).

«После слушаний, которые прошли 22 января 2020 года, CFCB уведомила "Манчестер Сити" об окончательном решении.

Английский клуб допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового fair play, завышая свои спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов», — отмечается в пресс-релизе УЕФА.

«Манчестер Сити» может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). 0