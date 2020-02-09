Сарри назвал игру своей команды «небрежной»

Главный тренер «Ювентуса»объяснил причины поражения от «Вероны» (1:2) в 23-м туре Серии А.

«Очевидно, мы демонстрируем разную игру и результаты дома и на выезде. Матч был сложным, мы знали, что так будет и "Верона" создаст нам проблемы с самого начала.

Мы хорошо держались, дважды попали в каркас, вышли вперед, но нельзя терять очки, допуская такие грубые ошибки. Первый гол был необъяснимым, если мы хотим, чтобы "Ювентус" побеждал, мы не можем и дальше допускать ошибки, вызванные небрежным отношением.

Стоит отдать должное "Вероне", они агрессивно действовали с самого начала, и мы этого ждали. Понимали, что важно выдержать первые 25 минут, а потом у нас будут моменты. Мы все это сделали, однако затем отдали очки, проявив легкомыслие, и это привычка, от которой нам абсолютно точно надо избавляться.

"Верона" заслуживает огромного восхищения за первые полчаса, но винить за последние полчаса стоит нас самих. Соперник продемонстрировал отличную интенсивность, а мы — нет.

За последние годы эта команда привыкла к уверенным победам, и мы должны вбить себе в голову, что не можем себе позволить терять очки.

Надеюсь, этот урок будет выучен, поскольку мы уже некоторое время говорим об этом. Это сложно, потому что команда хорошо тренируется, но потом в матче не может раскрыть весь свой потенциал. Надо решить эту проблему», — приводит слова Сарри Football Italia. 0