ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду уже 35Как Роналду лучше всего закончить карьеру
  • 20:50
    • Россия проиграла Швеции в матче Евротура
  • 01:01
    • «Виннипег» обыграл «Оттаву»
  • 00:49
    • Гол Корреа принес «Атлетико» победу над «Гранадой»
  • 00:48
    • «Ювентус» на выезде проиграл «Вероне»
  • 00:26
    • «Ренн» дома не смог обыграть «Брест»
    Все новости спорта

    Сарри назвал игру своей команды «небрежной»

    Футбол Ювентус Верона Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил причины поражения от «Вероны» (1:2) в 23-м туре Серии А.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «Очевидно, мы демонстрируем разную игру и результаты дома и на выезде. Матч был сложным, мы знали, что так будет и "Верона" создаст нам проблемы с самого начала.

    Мы хорошо держались, дважды попали в каркас, вышли вперед, но нельзя терять очки, допуская такие грубые ошибки. Первый гол был необъяснимым, если мы хотим, чтобы "Ювентус" побеждал, мы не можем и дальше допускать ошибки, вызванные небрежным отношением.

    Стоит отдать должное "Вероне", они агрессивно действовали с самого начала, и мы этого ждали. Понимали, что важно выдержать первые 25 минут, а потом у нас будут моменты. Мы все это сделали, однако затем отдали очки, проявив легкомыслие, и это привычка, от которой нам абсолютно точно надо избавляться.

    "Верона" заслуживает огромного восхищения за первые полчаса, но винить за последние полчаса стоит нас самих. Соперник продемонстрировал отличную интенсивность, а мы — нет.

    За последние годы эта команда привыкла к уверенным победам, и мы должны вбить себе в голову, что не можем себе позволить терять очки.

  • «Ювентус» на выезде проиграл «Вероне»
  • Читайте по теме

    • Надеюсь, этот урок будет выучен, поскольку мы уже некоторое время говорим об этом. Это сложно, потому что команда хорошо тренируется, но потом в матче не может раскрыть весь свой потенциал. Надо решить эту проблему», — приводит слова Сарри Football Italia. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Как Роналду лучше всего закончить карьеру
  • 04:35
    •
  • Прогноз
  • «Бавария» — «РБ Лейпциг»
  • 2.02
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Бавария» уйти в отрыв?
  • «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Чем запомнится болельщиками миланское дерби?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Ожидать ли голевой феерии в игре россиян с чехами?
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Дикий вечер в Кубке Испании. «Реал» и «Барселона» провалились, но выиграл футболЭто был самый драматический игровой день в истории испанского Кубка Вчера в 16:560
  • 23:53
    • Кулижников выиграл в забеге на 1000 метров на этапе КМ
  • 22:34
    • Гол Ларса Бендера принес «Байеру» три очка в матче с «Боруссией» Д
  • 22:20
    • «Хетафе» дома разгромил «Валенсию»
    «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» одолел «Гранаду», «Осасуна» примет «Реал»Обзор матчей 23 тура Примеры 01:020
  • Экспресс дня

  • Лидеры Бундеслиги порадуют голами
  • 5.04
    •
  • 08:08
    • Сарри назвал игру своей команды «небрежной»
  • 01:57
    • Кудашов: Дали возможность молодым перспективным хоккеистам проявить себя
  • 01:44
    • Кудрявцев: На исход встречи со шведами повлияли ненужные удаления
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Челси» сразится с «МЮ»Обзор матчей 26 тура АПЛ Вчера в 23:340
  • 21:41
    • Гол Пайе принес «Марселю» минимальную победу над «Тулузой»
  • 21:34
    • Головин в старте на матч с «Амьеном»
  • 16:03
    • «Спартак» обыграл «Партизан» и выиграл Кубок «Матч Премьер»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Утрехт — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч СПАЛ — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Миллуол — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Дженоа — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Брешиа — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Наполи — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Монпелье — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Боруссия М — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие