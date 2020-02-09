«Верона» — «Ювентус»: счет 2:1, обзор голов

В 23 туре Серии Апотерпел третье поражение в сезоне, уступив2:1.

На 65 минуте Криштиану Роналду вывел свою команду вперед, воспользовавшись пасом Бентанкура. Португалец убежал вперед и пробил с линии штрафной в нижний дальний угол ворот.

Через 11 минут Фабио Борини выровнял положение. Точку в матче поставил Паццини, который точно пробил с пенальти.

«Юве» продолжает лидировать несмотря на поражение, имея 54 очка. «Верона» уже в зоне еврокубков на 6 строчке с 34 баллами.