«Верона» — «Ювентус»: счет 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
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На 65 минуте Криштиану Роналду вывел свою команду вперед, воспользовавшись пасом Бентанкура. Португалец убежал вперед и пробил с линии штрафной в нижний дальний угол ворот.
Через 11 минут Фабио Борини выровнял положение. Точку в матче поставил Паццини, который точно пробил с пенальти.
«Юве» продолжает лидировать несмотря на поражение, имея 54 очка. «Верона» уже в зоне еврокубков на 6 строчке с 34 баллами.
Серия А. 23 тур
«Верона» — «Ювентус» — 2:1
Голы: 0:1 — 65 Роналду, 1:1 — 76 Борини, 2:1 — 86, пенальти Паццини«Верона»: Сильвестри, Гюнтер, Ррахмани, Кумбула, Фараони, Пессина, Лазович (Димарко, 79), Дзакканьи (Паццини, 69), Амрабат, Борини, Велозу (Верре, 58)«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Пьянич, Куадрадо, Бентанкур (Де Шильо, 82), Рабьо, Дуглас Коста (Рэмзи, 72), Роналду, Игуаин (Дибала, 59)Предупреждения: Алекс Сандро (20), Лазович (39), Пессина (41), Дибала (75), Бонуччи (85)