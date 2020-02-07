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    Семин: У нас значительно меньше игроков, чем у «Спартака»

    Футбол Локомотив Спартак Кубок Матч Премьер Футбол России
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке команды на Кубке Париматч Премьер.

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    Ранее на турнире в Дохе «Локомотив» уступил «Партизану» по пенальти и обыграл «Спартак» в серии одиннадцатиметровых.

    «Турнир пришелся кстати, потому что здесь очень хорошие игры, серьезные соперники и условия для работы.

    На мой взгляд условия здесь идеальны. Достаточно сложный график, потому что у нас значительно меньше игроков, чем у "Спартака", и некоторые игроки проведут полные матчи», — сказал Семин в эфире программы «Все на Матч!».

    Команда Семина проведет следующий матч на Кубке Париматч Премьер 9 февраля против «Ростова». 0

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