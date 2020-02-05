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    Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина на пост президента лиги

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    4 февраля завершился срок выдвижения кандидатур на пост президента российской Премьер-лиги.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    Все 16 клубов высшего российского дивизиона единогласно выдвинули действующего президента лиги Сергея Прядкина. Выборы президента РПЛ состоятся 17 марта.

    «Мы учли рекомендации избиркома Российского футбольного союза (РФС) по процедуре выборов президента РПЛ, клубы премьер-лиги приняли предложенные корректировки и проведут выборы президента премьер-лиги в соответствии с избирательным регламентом РФС. Я благодарен всем клубам лиги за оказанное мне доверие.

    Предварительно обсуждал с президентом РФС Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру. Буду готовиться к выборам. 17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчет о работе лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период», — приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ.

    Напомним, ранее Прядкин был переизбран на пост президента РПЛ, но избирательный комитет РФС обязал лигу провести перевыборы главы организации в течение трех месяцев. 0

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