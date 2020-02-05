«Ливерпуль» — «Шрусбери Таун»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу надв переигровке 1/16 финала Кубка Англии.

Встреча, которая прошла на «Энфилде», завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 75-й минуте. Ро-Шон Уильямс головой срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать навесную передачу из глубины, в то время как вратарь пытался сыграть на перехвате.

Интересно, что стартовый состав «Ливерпуля» стал самым молодым в истории клуба во всех турнирах. Его средний возраст — 19 лет и 102 дня. Кертис Джонс, которому несколько дней назад исполнилось 19 лет, вывел команду на поле с капитанской повязкой.

«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Челси». 0