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    Самый молодой состав «Ливерпуля» добыл путевку в 1/8 финала Кубка Англии

    «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Ливерпуль
    «Ливерпуль» одержал победу над «Шрусбери Таун» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «Энфилде», завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол был забит на 75-й минуте. Ро-Шон Уильямс головой срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать навесную передачу из глубины, в то время как вратарь пытался сыграть на перехвате.

    Интересно, что стартовый состав «Ливерпуля» стал самым молодым в истории клуба во всех турнирах. Его средний возраст — 19 лет и 102 дня. Кертис Джонс, которому несколько дней назад исполнилось 19 лет, вывел команду на поле с капитанской повязкой.

    «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Челси». 0

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