ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоландТрансферное окно в Европе. Победители и неудачники
  • 17:10
    • Триппьер перенес операцию
  • 16:56
    • Перишич пропустит минимум четыре недели из-за перелома
  • 01:55
    • Аспас: Смолов — классный форвард с отличной техникой
    Все новости спорта

    «Торпедо» не будет переезжать на стадион «Спартака»

    Футбол Торпедо ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В московском «Торпедо» опровергли информацию о том, что команда может провести домашние весенние матчи на «Открытие Арене».

    «Открытие Арена»
    «Открытие Арена»

    Об этом «Чемпионату» сказали в пресс-службе «Торпедо».

    «Информация, что "Торпедо" проведет оставшиеся матчи на стадионе "Спартака", не соответствует действительности. Оставшиеся три матча, как мы и заявляли ранее, пройдут на территории спортивного городка "Лужники". По четвертому матчу вопрос остается открытым», — сказали в «Торпедо», объяснив это тем, что спортивный городок заявлен как домашняя арена футбольного клуба «Чертаново».

    Напомним, согласно регламенту ФНЛ, если команда борется за выход в РПЛ или выживание, матчи должны проходить в одно время и в один день с прямыми конкурентами. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Победа над «Леванте» не скрыла море проблем «Барселоны»
  • Вчера в 23:13
    •
  • Прогноз
  • «Партизан» — «Ростов»
  • 2.00
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Потерпит ли «Ростов» второе поражение в Катаре?
  • «Партизан» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Справятся ли дублеры «Ливерпуля» со «Шрусберри» со второй попытки?
  • «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Чем запомнится игра «Айнтрахта» и «Лейпцига» в Кубке?
  • «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Хосеп Гвардиола Футбол Провал в Лондоне. Великолепный «Манчестер Сити» сбился с пути«Манчестер Сити» проиграл принципиальный матч и подтвердил серьезные проблемы в команде Вчера в 13:290
  • 16:42
    • «Торпедо» не будет переезжать на стадион «Спартака»
  • 16:32
    • Донской проиграл на старте турнира в Индии
  • 16:14
    • Федун: Пригласить Соболева — идея Тедеско
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас» Хоккей НХЛ. Шайба Бучневича, передачи Дадонова и ПанаринаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 февраля 07:330
  • Экспресс дня

  • Станет ли «Лацио» вторым в Серии А?
  • 2.28
    •
  • 15:58
    • Смолов: Перешел в «Сельту», так как ее хорошо знают в России
  • 15:46
    • «Торино» сменил главного тренера
  • 15:33
    • «Тамбов» доиграет сезон в Нижнем Новгороде
    Родриго Футбол «Барселона» снова не подписала нападающего. Нужен ли он при наличии Гризманна?Каталонцы провалили работу на трансферном рынке 02/02/2020 в 21:080
  • 15:13
    • «Автодор» прекратил сотрудничество с главным тренером
  • 14:59
    • Стерлинг может пропустить до трех недель
  • 14:43
    • Названы имена тренеров команд на Матч звезд Лиги ВТБ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.00
  • Прогноз на матч Партизан — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Айнтрахт — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кайзерслаутерн — Фортуна Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лилль — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шрусбери Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Ковентри Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Гранада — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  3.00
  • Прогноз на матч Оксфорд Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие