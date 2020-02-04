«Торпедо» не будет переезжать на стадион «Спартака»

В московскомопровергли информацию о том, что команда может провести домашние весенние матчи на «Открытие Арене».

Об этом «Чемпионату» сказали в пресс-службе «Торпедо».

«Информация, что "Торпедо" проведет оставшиеся матчи на стадионе "Спартака", не соответствует действительности. Оставшиеся три матча, как мы и заявляли ранее, пройдут на территории спортивного городка "Лужники". По четвертому матчу вопрос остается открытым», — сказали в «Торпедо», объяснив это тем, что спортивный городок заявлен как домашняя арена футбольного клуба «Чертаново».

Напомним, согласно регламенту ФНЛ, если команда борется за выход в РПЛ или выживание, матчи должны проходить в одно время и в один день с прямыми конкурентами. 0