Кокорин: Бразильцы какие-то странные были, по ногам очень сильно били

Нападающий «Зенита»подвели итоги товарищеского матча за вторую команду клуба.

В игре против бразильского «Гремио Новоризонтино» (4:1) 28-летний форвард оформил дубль, забив два мяча за две минуты.

«К партнерам привыкаем, потому что я так понимаю, много ребят на просмотре еще. И много новеньких ребят, которые в таком составе не играли.

Поэтому потихоньку привыкаем друг к другу, наигрываем контакты между собой. И вообще собирается новая команда.

А так, что сказать, под нагрузками играли, соперник хороший был такой. Судья, конечно, очень много фолов не свистел.

Бразильцы, конечно, какие-то странные были, по ногам очень сильно били. Судья этого не замечал.

А так молодцы, дотерпели. Получилась хорошая игра. Это был для ребят хороший спарринг.

Я повторюсь: многие вообще вышли в этом составе в первый раз — это молодые парни, которые только начинают свой путь. Все хорошо, выиграли и довольны», — сказал Кокорин «Р-Спорт».

Напомним, что нападающий был отправлен во вторую команду «Зенита» по решению руководства. Ранее он отказался переходить в аренду в «Сочи».

«Зенит-2» выступает в первенстве ПФЛ и занимает третье место в зоне «Запад». 0