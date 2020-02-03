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    Новичок «МЮ» потратил один миллион фунтов на строительство детского дома

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    Нигерийский форвард Одион Игало, перешедший из китайского «Шанхай Шэньхуа» в «Манчестер Юнайтед», заявил, что выделил из своих средств один миллион фунтов на строительство детского дома на родине.

    Одион Игало
    Одион Игало

    «Я мечтаю повлиять на жизнь других людей, и это один шаг в правильном направлении. Надеюсь, что жизнь будет позитивно меняться, цели и задачи детского дома будут полностью достигнуты, а дети будут успешны в жизни», — цитирует Игало The Sun.

    Сообщается, что детский дом будет вмещать до 40 детей и иметь отдельные квартиры для мальчиков и девочек. В приюте детям предоставят академическое образование и будут проводить спортивные занятия.

    Также новичок английского клуба активно участвует в благотворительных акциях. Футболист у себя на родине в Иджегуне, бедном пригороде в северном Лагосе, уже построил детский дом. 0

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