Новичок «МЮ» потратил один миллион фунтов на строительство детского дома

Нигерийский форвард, перешедший из китайского, заявил, что выделил из своих средств один миллион фунтов на строительство детского дома на родине.

«Я мечтаю повлиять на жизнь других людей, и это один шаг в правильном направлении. Надеюсь, что жизнь будет позитивно меняться, цели и задачи детского дома будут полностью достигнуты, а дети будут успешны в жизни», — цитирует Игало The Sun.

Сообщается, что детский дом будет вмещать до 40 детей и иметь отдельные квартиры для мальчиков и девочек. В приюте детям предоставят академическое образование и будут проводить спортивные занятия.

Также новичок английского клуба активно участвует в благотворительных акциях. Футболист у себя на родине в Иджегуне, бедном пригороде в северном Лагосе, уже построил детский дом. 0