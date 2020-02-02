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    Зинченко: Когда был в «Уфе», получал предложение от «Зенита»

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что перед переездом в Англию из «Уфы» также получал предложение от «Зенита».

    Александр Зинченко
    Александр Зинченко

    «Основные предложения — "Зенит" и "Манчестер Сити". Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе», — сказал Зинченко в интервью сайту nv.ua.

    «Ман Сити» отслеживал меня уже долгое время. Скаутская работа там на очень высоком уровне. Они отслеживают футболистов с 15 лет. Многие думают, что они отсмотрели несколько игр, понравился мальчик, и они его тут же отбирают. Нет. Изучается все. Вся твоя жизнь вне футбола. Каков твой образ жизни, кто твое окружение и многое другое. Они узнают про тебя все, и ты даже не понимаешь как. Я в прошлом сезоне был травмирован, сидел на трибуне, там был скаут, он говорит мне: о, я помню тебя, твой период с 15 лет«, — также рассказал Зинченко.

    В текущем сезоне на счету Зинченко 15 матчей и 1 гол в составе "Сити". 0

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