Зинченко: Когда был в «Уфе», получал предложение от «Зенита»

Полузащитникрассказал, что перед переездом в Англию изтакже получал предложение от

«Основные предложения — "Зенит" и "Манчестер Сити". Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе», — сказал Зинченко в интервью сайту nv.ua.

«Ман Сити» отслеживал меня уже долгое время. Скаутская работа там на очень высоком уровне. Они отслеживают футболистов с 15 лет. Многие думают, что они отсмотрели несколько игр, понравился мальчик, и они его тут же отбирают. Нет. Изучается все. Вся твоя жизнь вне футбола. Каков твой образ жизни, кто твое окружение и многое другое. Они узнают про тебя все, и ты даже не понимаешь как. Я в прошлом сезоне был травмирован, сидел на трибуне, там был скаут, он говорит мне: о, я помню тебя, твой период с 15 лет«, — также рассказал Зинченко.

В текущем сезоне на счету Зинченко 15 матчей и 1 гол в составе "Сити". 0