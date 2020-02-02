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    «Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Тоттенхэму»

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

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    «Горожане» получили возможность открыть счет на 39-й минуте, когда в ворота хозяев был назначен пенальти за фол на Агуэро.

    Однако Илкай Гюндоган не реализовал пенальти — Уго Льорис в прыжке потащил удар. Стерлинг пошёл на добивание, Льорис прыгнул за мячом, опередив соперника на мгновение.

    На 60-й минуте гости остались в меньшинстве — Александр Зинченко получил вторую желтую карточку.

    «Шпоры» реализовали численное преимущество спустя три минуты. Хозяева разыграли угловой, две доставки мяча в штрафную привели в итоге к шикарному удару Стивена Бергвейна с лёта — получилось точно под дальнюю штангу.

    А на 71-й минуте прошла проникающая передача Н'Домбеле к штрафной гостей, Сон Хын Мин развернулся к воротам и пробил точно в ближний угол ворот. Эдерсону помешал среагировать рикошет.

    После этой встречи отставание команды Хосепа Гвардиолы от «Ливерпуля» увеличилось до 22 очков. «Тоттенхэм» набрал 37 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ.

    В следующем туре клуб из Манчестера дома примет «Вест Хэм», а лондонцы в гостях сыграют с «Астон Виллой». 0

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