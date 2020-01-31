Черчесов высказался о трансферах Смолова и Соболева

Главный тренер сборной Россииприехал в Катар на зимний турнир Кубок Париматч Премьер и прокомментировал последние трансферные новости.

«Сегодня мы с Мирославом Ромащенко, Гинтарасом Стауче и Владимиром Паниковым соберемся в Дохе, где в первой декаде февраля пройдет Кубок Париматч Премьер с участием "Спартака", "Локомотива" и "Ростова". Затем планируем посетить контрольные матчи других клубов.

Зимний период традиционно отличается тем, что именно в это время игроки могут менять клубы, и ряд футболистов уже это сделали. Так получилось, что сразу три форварда, являющиеся кандидатами в сборную, перешли в другие команды. Это Комличенко, Соболев и Смолов. Сразу скажу, что до переходов мы не общались с футболистами. Уважаем их выбор, ведь прежде всего он основан на том, чтобы они могли прогрессировать и получать соответствующую игровую практику. Уже после трансфера в "Динамо" со мной связался Комличенко, который очень хочет проявить себя в российской Премьер-лиге.

Смолов наоборот покинул внутренний чемпионат и решил попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Соболев в свою очередь впервые будет выступать за топ-клуб, и это тоже серьезный вызов. Повторюсь, мы не давали футболистам рекомендаций, будем анализировать их выступления за "Динамо", "Сельту" и "Спартак".

Кстати, не стоит забывать и про Кудряшова, в начале января перешедшего из "Сочи" в "Антальяспорт". Это уже его второй приход в турецкий чемпионат, и нас удовлетворяет, что Федор регулярно выходит на поле в своем новом клубе. Надеемся, что скоро поправится Денис Черышев, сейчас восстанавливающийся после травмы», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс». 0