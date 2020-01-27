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    Индзаги: «Лацио» крепко держался за ничью в игре с «Ромой»

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    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги римского дерби (1:1) в 21-м туре Серии А.

    Симоне Индзаги
    Симоне Индзаги

    «"Рома" играла лучше нас, это справедливо сказать. Я должен пересмотреть матч, чтобы понять, что произошло. Поздравляю Фонсеку, его команда показала отличную игру. Мы крепко держались за ничью, чтобы сохранить отрыв от "Ромы" в турнирной таблице.

    Мы допускали много технического брака. А некоторые игроки сыграли ниже своих возможностей. Нам так и не удалось добиться нужного спокойствия», — цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

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    • «Лацио» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А, у команды 46 очков. «Рома» идет следом с 39 очками. 0

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