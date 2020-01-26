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    «Интер» и «Кальяри» обменялись голами

    «Интер» — «Кальяри»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Интер» в домашнем матче 21-го тура итальянской Серии А сыграл вничью с «Кальяри» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Нерадзурри» открыли счет на 29-й минуте, когда Эшли Янг выполнил навес с правого фланга, а Лаутаро Мартинес нанес точный удар головой.

    Гости отыгрались на 78-й минуте. Раджа Найнгголан застал врасплох Самира Хандановича ударом метров с тридцати.

    Миланская команда доигрывала встречу в меньшинстве из-за удаления Мартинеса в компенсированное время второго тайма.

    В турнирной таблице Серии А «Интер» занимает второе место (48 очков), а «Кальяри» — шестое (31 очко). 0

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