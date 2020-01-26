«Интер» — «Кальяри»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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«Нерадзурри» открыли счет на 29-й минуте, когда Эшли Янг выполнил навес с правого фланга, а Лаутаро Мартинес нанес точный удар головой.
Гости отыгрались на 78-й минуте. Раджа Найнгголан застал врасплох Самира Хандановича ударом метров с тридцати.
Миланская команда доигрывала встречу в меньшинстве из-за удаления Мартинеса в компенсированное время второго тайма.
В турнирной таблице Серии А «Интер» занимает второе место (48 очков), а «Кальяри» — шестое (31 очко). 0