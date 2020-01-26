«Атлетико» — «Леганес»: счет матча 0:0

сыграл вничью св домашнем матче 21-го тура испанской Примеры.

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Встреча, которая прошла на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 0:0.

Примечательно, что «матрасники» не владели подавляющим преимуществом и даже нанесли меньше ударов в створ чужих ворот, чем гости.

«Леганес» в концовке матча остался в меньшинстве из-за удаления Ивана Куэльяра.

Примера. 21-й тур «Атлетико» — «Леганес» — 0:0 (0:0) «Атлетико»: Облак, Врсалько (Шапонич, 88), Фелипе, Лоди, Савич, Сауль, Льоренте (Витоло, 46), Корреа (Эррера, 62), Томас, Жоау Феликс, Мората«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Бустинса, Омеруо, Родригес (Каррильо, 78), Меса, Ресио, Авазьем, Эрасо (Руибаль, 61), Сильва, Брэйтуэйт (Оскар Родригес, 90)Предупреждения: Авазьем (11), Эрасо (54), Куэльяр (76), Меса (89), Ресио (90+2)Удаление: Куэльяр (90+4)

В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает четвертое место (36 очков), а «Леганес» — 19-е (15 очков). 0