ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Валенсия» — «Барселона»Скромность в ударах. «Барселона» прогрессирует, но есть куда расти
  • 15:58
    • «Атлетико» потерял очки в матче с «Леганесом»
  • 15:30
    • Федерер победил Фучовича на Australian Open
  • 15:18
    • «Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по трансферу Фернандеша
  • 15:01
    • Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе КМ в Поклюке
  • 11:08
    • «Спартак» планирует продлить соглашения с двумя футболистами
    Все новости спорта

    «Атлетико» потерял очки в матче с «Леганесом»

    «Атлетико» — «Леганес»: счет матча 0:0

    Футбол Примера Футбол Испании Атлетико Леганес Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Атлетико» сыграл вничью с «Леганесом» в домашнем матче 21-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 0:0.

    Примечательно, что «матрасники» не владели подавляющим преимуществом и даже нанесли меньше ударов в створ чужих ворот, чем гости.

    «Леганес» в концовке матча остался в меньшинстве из-за удаления Ивана Куэльяра.

    Примера. 21-й тур
    «Атлетико» — «Леганес» — 0:0 (0:0)
    «Атлетико»: Облак, Врсалько (Шапонич, 88), Фелипе, Лоди, Савич, Сауль, Льоренте (Витоло, 46), Корреа (Эррера, 62), Томас, Жоау Феликс, Мората«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Бустинса, Омеруо, Родригес (Каррильо, 78), Меса, Ресио, Авазьем, Эрасо (Руибаль, 61), Сильва, Брэйтуэйт (Оскар Родригес, 90)Предупреждения: Авазьем (11), Эрасо (54), Куэльяр (76), Меса (89), Ресио (90+2)Удаление: Куэльяр (90+4)

    В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает четвертое место (36 очков), а «Леганес» — 19-е (15 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Тренер — последнее, в чем нуждается «Барселона». У каталонцев все иначе
  • 23/01/2020 в 16:59
    •
  • Прогноз
  • «Сельта» — «Эйбар»
  • 2.15
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Извлечет ли «Юве» пользу из кризиса «Наполи»?
  • «Наполи» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Как «Ливерпуль» отнесется к Кубку Англии?
  • «Шрусбери Таун» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Сможет ли «Лацио» заработать очки в римском дерби?
  • «Рома» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов Прочие Непобедимые — повержены. Россияне одержали первую за 7 лет победу в танцах на ЕвроРеакция спортивных СМИ на победу россиян в танцах на льду Вчера в 23:420
  • 00:41
    • Косторная — чемпионка Европы по фигурному катанию
  • 14:48
    • Репилов занял второе место на этапе Кубка мира в Сигулде
  • 13:10
    • 100-й номер рейтинга ATP вышел в четвертьфинал Australian Open
    Новак Джокович Теннис Australian Open. Квитова и Джокович вышли в четвертьфинал, Федерер обыграл ФучовичаОбзор матчей седьмого соревновательного дня на Открытом чемпионате Австралии 26 января 15:320
  • Экспресс дня

  • Устоит ли «Арсенал» на «Виталити»?
  • 2.97
    •
  • 12:54
    • Креспо возглавил аргентинский клуб
  • 12:40
    • «Арсенал» может подписать хавбека «Атлетико»
  • 12:27
    • «Рубин» расстался с Кипиани и Микелтадзе
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов Прочие ЧЕ по фигурному катанию. Косторная — чемпионка Европы, Синицина и Кацалапов — лучшие в танцах на льдуПодробности заключительного дня чемпионата Европы по фигурному катанию 01:580
  • 12:11
    • Леброн вышел на третье место в списке лучших снайперов НБА
  • 09:38
    • Месси повторил свой антирекорд
  • 08:18
    • Тихоокеанский дивизион стал победителем Матча звезд НХЛ-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.73
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сельта — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Парма — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лион — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вердер — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Транмер Роверс — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Хетафе — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Нант — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Шрусбери Таун — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие