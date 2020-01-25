Дебютный гол Тарасова помог «Рубину» обыграть «Слован»

Игроки «Рубина»
«Рубин»
Встреча завершилась со счетом 2:1.
На 41-й минуте матча дебютный гол за «Рубин» забил Дмитрий Тарасов, который отличился ударом головой. На 66-й минуте «Слован» сравнял счет, но Александр Зуев на 79-й минуте принес казанцам победу.
Для «Рубина» эта победа стала второй под руководством Леонида Слуцкого.
Товарищеский матч
«Рубин» — «Слован» — 2:1 (1:0)
Голы: Тарасов, 41 (1:0). Мустафич, 66 (1:1). Зуев, 79 (2:1)«Рубин»: Ив.А.Коновалов, Данченко (Самошников, 46), Старфельт, Степанов, Давиташвили (Башкиров, 46), Иг.Коновалов (Зуев, 46), Подберезкин (Бакаев, 46), Евтич (Агапов, 46), Тарасов (Закиров, 46), Кварацхелия, Марков (Макаров, 46)