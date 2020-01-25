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    Дебютный гол Тарасова помог «Рубину» обыграть «Слован»

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    Казанский «Рубин» обыграл словацкий «Слован» в контрольном матче на сборе в турецком Белеке.

    Игроки «Рубина»
    Игроки «Рубина»

    Встреча завершилась со счетом 2:1.

    На 41-й минуте матча дебютный гол за «Рубин» забил Дмитрий Тарасов, который отличился ударом головой. На 66-й минуте «Слован» сравнял счет, но Александр Зуев на 79-й минуте принес казанцам победу.

    Для «Рубина» эта победа стала второй под руководством Леонида Слуцкого.

    Товарищеский матч
    «Рубин» — «Слован» — 2:1 (1:0)
    Голы: Тарасов, 41 (1:0). Мустафич, 66 (1:1). Зуев, 79 (2:1)«Рубин»: Ив.А.Коновалов, Данченко (Самошников, 46), Старфельт, Степанов, Давиташвили (Башкиров, 46), Иг.Коновалов (Зуев, 46), Подберезкин (Бакаев, 46), Евтич (Агапов, 46), Тарасов (Закиров, 46), Кварацхелия, Марков (Макаров, 46)
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