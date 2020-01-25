Дебютный гол Тарасова помог «Рубину» обыграть «Слован»

Казанскийобыграл словацкийв контрольном матче на сборе в турецком Белеке.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 41-й минуте матча дебютный гол за «Рубин» забил Дмитрий Тарасов, который отличился ударом головой. На 66-й минуте «Слован» сравнял счет, но Александр Зуев на 79-й минуте принес казанцам победу.

Для «Рубина» эта победа стала второй под руководством Леонида Слуцкого.