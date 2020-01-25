«Боруссия» Д — «Кельн»: счет матча 5:1, обзор голов

Дортмундскаяодержала домашнюю победу над(5:1) в матче 19-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей отличились Рафаэл Геррейру, Марко Ройс, Джейдон Санчо и Эрлинг Холанн, оформивший дубль.

В составе гостей единственный гол забил форвард Марк Ут.

Отметим, что 19-летний Холанн забил уже пять мячей за «Боруссию» в двух дебютных матчах за команду после своего перехода. Все голы были забиты после того, как норвежец вышел на замену, сыграв в общей сложности 57 минут.

«Боруссия» поднялась на третье место в таблице Бундеслиги и отстает от лидера чемпионата «Лейпциг» на четыре очка. «Кельн» занимает 13-ю строчку.