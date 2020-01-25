«Боруссия» Д — «Кельн»: счет матча 5:1, обзор голов

«Боруссия» Д
globallookpress.com
В составе победителей отличились Рафаэл Геррейру, Марко Ройс, Джейдон Санчо и Эрлинг Холанн, оформивший дубль.
В составе гостей единственный гол забил форвард Марк Ут.
Отметим, что 19-летний Холанн забил уже пять мячей за «Боруссию» в двух дебютных матчах за команду после своего перехода. Все голы были забиты после того, как норвежец вышел на замену, сыграв в общей сложности 57 минут.
«Боруссия» поднялась на третье место в таблице Бундеслиги и отстает от лидера чемпионата «Лейпциг» на четыре очка. «Кельн» занимает 13-ю строчку.
Бундеслига. 19-й тур
«Боруссия Д» — «Кельн» — 5:1 (2:0)
Голы: Рафаэл Геррейру, 1 (1:0). Ройс, 29 (2:0). Санчо, 48 (3:0). Ут, 64 (3:1). Холанн, 77 (4:1). Холанн, 87 (5:1)«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс (Дахуд, 80), Азар (Холанн, 65), Рафаэл Геррейру, Брандт, Санчо (Рейна, 89)«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Якобс, Эхизибуэ (Модест, 74), Борнау, Каттербах, Скири, Ут (Реджбецай, 80), Кордоба, Тильманн (Кайнц, 46)Предупреждения: Борнау, 13. Витсель, 38