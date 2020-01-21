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    РФС намерен признать выборы Прядкина нелегитимными

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    Процедура избрания президента Российский премьер-лиги Сергея Прядкина на очередной срок была нарушена, считают в Российском футбольном союзе.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    По данным издания «Известия», в РФС хотят признать досрочные выборы главы РПЛ нелегитимными, так как лига нарушила несколько пунктов устава РПЛ и регламента РФС.

    Досрочное голосование прошло 16 января на заседании общего собрания клубов премьер-лиги, которые единогласно поддержали кандидатуру действующего президента.

    Предыдущий президентский срок Прядкина должен был истечь в апреле этого года. В повестке заседания 16 января этого вопроса не было.

    По данным издания, РФС и, в частности, президент организации Александр Дюков остались недовольны подобным развитием событий. В союзе рассчитывают на повторное проведение выборов в соответствии со всеми правилами. 0

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