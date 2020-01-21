РФС намерен признать выборы Прядкина нелегитимными

Процедура избрания президента Российский премьер-лигина очередной срок была нарушена, считают в

По данным издания «Известия», в РФС хотят признать досрочные выборы главы РПЛ нелегитимными, так как лига нарушила несколько пунктов устава РПЛ и регламента РФС.

Досрочное голосование прошло 16 января на заседании общего собрания клубов премьер-лиги, которые единогласно поддержали кандидатуру действующего президента.

Предыдущий президентский срок Прядкина должен был истечь в апреле этого года. В повестке заседания 16 января этого вопроса не было.

По данным издания, РФС и, в частности, президент организации Александр Дюков остались недовольны подобным развитием событий. В союзе рассчитывают на повторное проведение выборов в соответствии со всеми правилами. 0