«Наполи» — «Фиорентина»: счет 0:2, обзор голов

В 20 туре Серии Ана своем поле уступил(0:2).

Счет был открыт в первом тайме. На 26 минуте после скидки Бенасси, бомбардир «фиалок» Кьеза забил первый мяч в этом противостоянии, поразив дальний нижний угол ворот.

На 74 минуте эффектным голом отметился Влахович. Футболист выкрутил мяч с левого угла штрафной площади прямо в дальний угол.

Для «неаполитанцев» это третье поражение подряд. Они находятся на 12 месте с 24 очками. «Фиорентина» догнала «адзурри» и сравнялась с ними по очкам, выиграв вторую встречу в чемпионате.