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    «Наполи» дома проиграл «Фиорентине»

    «Наполи» — «Фиорентина»: счет 0:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20 туре Серии А «Наполи» на своем поле уступил «Фиорентине» (0:2).

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    Счет был открыт в первом тайме. На 26 минуте после скидки Бенасси, бомбардир «фиалок» Кьеза забил первый мяч в этом противостоянии, поразив дальний нижний угол ворот.

    На 74 минуте эффектным голом отметился Влахович. Футболист выкрутил мяч с левого угла штрафной площади прямо в дальний угол.

    Для «неаполитанцев» это третье поражение подряд. Они находятся на 12 месте с 24 очками. «Фиорентина» догнала «адзурри» и сравнялась с ними по очкам, выиграв вторую встречу в чемпионате.

    Серия А. 20 тур
    «Наполи» — «Фиорентина» — 0:2
    Голы: 0:1 — 26 Кьеза, 0:2 — 74 Влахович«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Луперто, Хюсай, Зелиньски (Лосано, 64), Аллан (Демме, 56), Кальехон (Льоренте, 75), Фабиан Руис, Инсинье, Милик«Фиорентина»: Дронговски, Лирола, Касерес, Миленкович, Далберт (Чеккерини, 87), Пульгар, Кастровилли, Кьеза (Соттиль, 78), Бенасси, Пеццелья, Кутроне (Влахович, 66)Предупреждения: Хюсай (61), Демме (66), Далберт (84)
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