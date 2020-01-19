«Наполи» — «Фиорентина»: счет 0:2, обзор голов

Дженнаро Гаттузо
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Счет был открыт в первом тайме. На 26 минуте после скидки Бенасси, бомбардир «фиалок» Кьеза забил первый мяч в этом противостоянии, поразив дальний нижний угол ворот.
На 74 минуте эффектным голом отметился Влахович. Футболист выкрутил мяч с левого угла штрафной площади прямо в дальний угол.
Для «неаполитанцев» это третье поражение подряд. Они находятся на 12 месте с 24 очками. «Фиорентина» догнала «адзурри» и сравнялась с ними по очкам, выиграв вторую встречу в чемпионате.
Серия А. 20 тур
«Наполи» — «Фиорентина» — 0:2
Голы: 0:1 — 26 Кьеза, 0:2 — 74 Влахович«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Луперто, Хюсай, Зелиньски (Лосано, 64), Аллан (Демме, 56), Кальехон (Льоренте, 75), Фабиан Руис, Инсинье, Милик«Фиорентина»: Дронговски, Лирола, Касерес, Миленкович, Далберт (Чеккерини, 87), Пульгар, Кастровилли, Кьеза (Соттиль, 78), Бенасси, Пеццелья, Кутроне (Влахович, 66)Предупреждения: Хюсай (61), Демме (66), Далберт (84)