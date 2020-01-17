Три игрока из клубов ПФЛ уличены в ставках на матчи своих команд

Глава комитета по этике Российского футбольного союзазаявил, что в скором времени комитет планирует провести заседание в связи с тем, что три игрока из клубов ПФЛ уличены в ставках на игры своих команд.

«Предварительно планируем провести заседание по этому вопросу в следующую пятницу. Пока не будем называть игроков, у нас работает комиссия, которая разбирает ситуацию. Когда все определится, мы все скажем, сейчас говорить бесполезно.

Что грозит этим футболистам? Пока без комментариев, мы еще не знаем, виноваты они или нет. Им грозят санкции, предусмотренные в нашем регламенте, в зависимости от степени нарушения.

От замечания до дисквалификации, отстранения от футбола или денежного штрафа. Или же комплексных мер. Сейчас нельзя точно сказать, что им грозит», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс». 0