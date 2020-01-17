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    Булыкин стал офицером РФС

    Футбол РФС
    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин стал офицером РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами, сообщает пресс-служба организации.

    Дмитрий Булыкин
    Дмитрий Булыкин

    «Мое назначение на пост офицера РФС по борьбе с договорными матчами действительно уже произошло. Теперь буду осуществлять профилактику по противодействию договорным матчам.

    Будем доносить информацию, что договорные матчи и ставки на спорт запрещены футболистам и официальным лицам. Новый пост с должностью советника в "Локомотиве" пока буду совмещать, а там посмотрим», — сказал Булыкин.

    Напомним, Булыкин завершил спортивную карьеру в 2016 году. С июня 2017-го он занимает пост советника президента «Локомотива». 0

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