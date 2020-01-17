Булыкин стал офицером РФС

Бывший нападающий сборной Россиистал офицером РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами, сообщает пресс-служба организации.

«Мое назначение на пост офицера РФС по борьбе с договорными матчами действительно уже произошло. Теперь буду осуществлять профилактику по противодействию договорным матчам.

Будем доносить информацию, что договорные матчи и ставки на спорт запрещены футболистам и официальным лицам. Новый пост с должностью советника в "Локомотиве" пока буду совмещать, а там посмотрим», — сказал Булыкин.

Напомним, Булыкин завершил спортивную карьеру в 2016 году. С июня 2017-го он занимает пост советника президента «Локомотива». 0