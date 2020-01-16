Клубы РПЛ поддержали идею расширения чемпионата до 18 команд

Клубы российской Премьер-лиги поддержали идею расширения чемпионата до 18 команд.

Об этом заявил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

«Что касается заседания РПЛ, то было много острых вопросов, которые вызвали серьезное обсуждение, поэтому все сильно затянулось. Обсуждали и реформу Кубка, и расширение РПЛ, и компенсации школам за подготовку футболистов.

В целом, практически по всем вопросам удалось достичь компромисса. Не все были согласны, например, за реформу Кубка все решил один голос. По расширению вопрос был достаточно серьезным, но большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения до 18 команд.

Обсуждалось введение дополнительных компенсаций за переходы игроков в РПЛ, она направлена на то, чтобы было больше стимула продолжать непростую работу по подготовке футболистов», — приводит слова Бабаева «Чемпионат». 0