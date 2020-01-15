Вратарь тульского «Арсенала» выбыл на полгода

Вратарь тульского «Арсенала»из-за травмы плеча пропустит примерно полгода.

Голкипер получил повреждение в декабре прошлого года. Врач команды Александр Резепов подчеркнул, что клуб поддерживает связь с Шамовым, который проходит восстановление в Москве.

«На последней тренировке минувшего года Егор получил травму плеча. В середине декабря в Германии успешно прошла артроскопическая операция.

Принимая во внимание тяжесть травмы, срок восстановления до общей группы составит шесть месяцев. В его ситуации, учитывая амплуа игрока, форсировать ничего не будем.

Шамов нам нужен здоровым. Егор это и сам прекрасно понимает. Полгода без футбола, конечно, непросто перенести, но это время быстро пролетит.

Мы постоянно на связи. Не планировали брать его на сбор, у Шамова свой график реабилитационных мероприятий в одной из клиник Москвы. Когда он перейдет к беговой работе, то присоединится к команде.

Тогда мы сможем больше уделять ему внимания, Егору будет интереснее не просто проходить физиопроцедуры, а работать с командой», — цитирует официальный сайт «Арсенала» Резепова.

В сезоне-2019/20 Шамов провел 5 матчей и пропустил 4 мяча. На его счету «сухари» в играх со «Спартаком» (1:0) и ЦСКА (1:0). 0